شكرا لقرائتكم خبر «NHC »تدشن منصة «مواد» لخدمة الموردين والمطورين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل منصة مواد التابعة للوطنية للإسكان «NHC» أمس خلال منتدى مستقبل العقار بحضور أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتربط منصة مواد المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد من خلال مذكرات تعاون موقعة بين المصنع أو المورد والوطنية للإسكان وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

وتسهل المنصة الالكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف خدمات منصة مواد الالكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر المنصة خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان.

وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.