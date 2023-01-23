شكرا لقرائتكم خبر سعود بن طلال: استراتيجية الأحساء ستنتهي خلال أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، أن استراتيجية الأحساء ستنتهي خلال أشهر قليلة، مشددا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع العقاري، مبينا أن الأحساء تتمتع بكثير من الخدمات، منها: الطيران وسكة القطار والطرق، مشيرا إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع وزارة السياحة، لدعم المنتجات السياحية بشكل كبير.

وأوضح الأمير سعود بن طلال، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «دور الإمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري»، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن ملف التكامل بين الجهات الحكومية مهم جدا، خاصة في إمارات ومحافظات المناطق، مفيدا بأن العمل جار في استراتيجية الأحساء، وستنتهي خلال الأشهر القادمة.

وأضاف: «جرى وضع آليات وخطط استراتيجية الأحساء، وبدأت عملها خلال الربع الثاني، وسيتم بعد ذلك العمل في المشاريع السابقة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية بعد انتقالها إلى هيئة الأحساء».

وأفاد، بأن الأحساء تمتاز بالمخططات الزراعية، وجرى وضع مخططات جديدة سكنية وتجارية وصناعية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مفيدا بأن الطلب الموجود في منطقة الأحساء، بلغ أكثر من 35 ألف طلب، و6 مشاريع قائمة، بما يعادل 6 آلاف منزل تحت الإنشاء، إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى.

واستعرض الفرص العقارية في محافظة الأحساء، متناولا منتدى فرص في منطقة الأحساء، الذي سيجمع الفرص الموجودة في المنطقة، أهمها التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.