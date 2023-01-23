شكرا لقرائتكم خبر «داون تاون السعودية» تتعاون مع «الوطنية للإسكان» لتطبيق معايير الاستدامة في 12 مشروعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة داون تاون السعودية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان ممثلة ببرنامج البناء المستدام، للتعاون وبحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة، وذلك على هامش فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي يقام في مدينة الرياض.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية نايف بن صالح الحمدان، أن شركة داون تاون السعودية تهدف لأن تكون الشريك الأمثل لتعزيز جاذبية وتنافسية المدن في المملكة وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة وإيجاد المزيد من الفرص للسكان والزوار وقطاع الأعمال، ويأتي هذا التعاون مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج البناء المستدام في إطار حرص داون تاون السعودية على تطبيق ممارسات التطوير المستدام في مشاريع الشركة في 12 مدينة حول المملكة».

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، أهمية دور برنامج البناء المستدام - من خلال تقييم استدامة المجتمعات السكنية والتجارية - في المساهمة بالارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، موضحا أن تقييم الاستدامة له إسهامات عديدة منها رفع كفاءة التشغيل للمباني، واستهلاك خدمات الطاقة والمياه.

يذكر أن شركة داون تاون السعودية ستعمل على إنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام لتسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في 12 مدينة في المملكة وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.

ويعد برنامج البناء المستدام من خلال خدمة تقييم الاستدامة هو أول نظام سعودي معتمد يتواءم مع توجه المملكة ورؤية 2030، ودوره فاعل ورئيس في رفع مستوى الجودة والكفاءة للمباني التجارية والسكنية والمجتمعات، وتقليل المخاطر.