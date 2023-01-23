شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار تستعرض التسجيل العيني وبرنامجي إيجار وملاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة العامة للعقار (شريك المستقبل العقاري) في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، أنظمتها وبرامجها وخدماتها وتشمل (الوساطة العقارية، التسجيل العيني، برنامج إيجار، برنامج ملاك)، إضافة إلى المعهد العقاري السعودي، الذي يعد ذراعها الأكاديمي ويختص بتوفر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد خلال مشاركته في لقاءات المنتدى أهمية التواجد في مثل هذا الحدث للالتقاء بالمستفيدين والشركاء والاستماع لهم والعمل معهم من أجل التحسين المستمر والتطوير الدائم، موضحا أن نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يسهم في حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، وتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.

ويشارك ممثلو الهيئة في عدد من لقاءات وجلسات وورش عمل المنتدى المتعلقة بمنظومة العقار، ومنها لقاء الوساطة بالمنصات العقارية، وجلسات الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري، والوساطة العقارية، وتنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، إضافة إلى ورش حول رقمنة المرافق، وتحديات ومستقبل العقار، والتسجيل العيني للعقار، والوعي العقاري، والتوجهات المستقبلية لإيجار، ودور فرز الوحدات في حفظ حقوق الملكية.

ويعد المنتدى فرصة للتعريف بأنظمة وخدمات وبرامج الهيئة، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى مع المستفيدين والشركاء في مجال القطاع العقاري.