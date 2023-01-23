شكرا لقرائتكم خبر مبيعات سيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبيعات سيارات الركاب الراقية في الصين ارتفعت خلال عام 2022 ؛ مدفوعة بتحسين الاستهلاك داخل البلاد.

وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أنه تم بيع حوالي 3.89 ملايين سيارة راقية في الصين خلال العام الماضي، بزيادة 11.1 % على أساس سنوي، وبوتيرة أسرع بـ1.6 نقطة مئوية من جميع سيارات الركاب، مشيرة إلى أن مبيعات سيارات الركاب الراقية شكّلت 16.5 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن عام 2021.

وأوضحت الجمعية وفقا لوكالة (شينخوا) للأنباء الصينية أن مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تزيد أسعارها عن 500 ألف يوان ارتفعت بنسبة 41.2 % على أساس سنوي في عام 2022، بينما قفزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة التي تتراوح أسعارها بين 350 ألف و400 ألف يوان بنسبة 167 %.