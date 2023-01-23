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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي نظم اللقاء السنوي الأول لمديري الفروع بالمملكة، لمناقشة أعمال الصندوق وعرض الخطط والتحديات المستقبلية ومناقشتها مع مسؤولي القطاعات من نواب المدير العام ومديري الإدارات المعنية بالصندوق.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج السنوي للقاء المدير العام بمديري الفروع لمناقشة أعمال الصندوق وعرض الخطط والتحديات المستقبلية، حيث أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي على أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير أعمال الصندوق، وتعزيز التعاون والتواصل الفعال بين الفروع وإدارات المركز الرئيس مما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف.

وشهد اللقاء اجتماعا خاصا مع المدير العام، لاستعراض المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ونشاط ومنجزات القطاعات، وعرضا عن تقرير الأداء العام للصندوق لعام 2022م وأبرز الأهداف السنوية لعام 2023م، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي ورفع كفاءة أداء الأعمال بالفروع والمكاتب.

وشدد السهلي على أهمية الارتقاء بمستوى العمل وتحسينه بشكل مستمر من أجل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وتطوير الخدمات الالكترونية وخدمة العملاء.