طرح 12 رخصة لمحاجر مواد بناء للمنافسة في مجمع كسارات جدة الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فرصا استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كلم تقريبا شرق جدة، مبينة أن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص خام بحص، و7 رخص مواد ردميات، وستتلقى الوزارة الطلبات ابتداء من 30 يناير حتى 16 فبراير من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر «منصة تعدين»، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين، بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر «منصة تعدين» بحسب المعلن، وسيكون موعد تلقي الطلبات خلال الفترة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023.

وأفادت الوزارة بأن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة، وإطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة، وأخيرا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.

وذكرت الوزارة أنها تهدف من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.

فرص استثمارية







الموقع مجمع كسارات جدة الجديد



تتضمن 12 رخصة لمحاجر مواد بناء



تشمل:





5 رخص خام بحص



7 رخص مواد ردميات



فترة تقديم الطلبات 30 يناير حتى 16 فبراير 2023





إرفاق المستندات والمتطلبات عبر «منصة تعدين»



نتائج التأهيل وأسماء الفائزين عبر «منصة تعدين»



مراحل المنافسة تتضمن:

01 الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة

02 إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة

03 إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة

04 الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات