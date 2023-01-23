شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتأتي المشاركة للتعريف بالخدمات المقدمة للمستفيدين ومنها البرامج التطويرية المقدمة من مركز دلني للأعمال شملت: برامج الأفكار والعودة إلى أساسيات الأعمال والطريق للنجاح، إلى جانب التوعية المالية والادخار، وبناء القدرات، وجادة 30، وبرنامج إبراء الذمة، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات التي تستهدف كافة أفراد المجتمع ومنها: تمويل الأعمال للمنشآت الجديدة والقائمة، وتمويل القطاع غير الربحي، وتمويل الأفراد (الاجتماعي والعمل الحر للأسر المنتجة)، وكذلك برامج الادخار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير شارك في فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الالكتروني، المقام في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.وتأتي المشاركة للتعريف بالخدمات المقدمة للمستفيدين ومنها البرامج التطويرية المقدمة من مركز دلني للأعمال شملت: برامج الأفكار والعودة إلى أساسيات الأعمال والطريق للنجاح، إلى جانب التوعية المالية والادخار، وبناء القدرات، وجادة 30، وبرنامج إبراء الذمة، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات التي تستهدف كافة أفراد المجتمع ومنها: تمويل الأعمال للمنشآت الجديدة والقائمة، وتمويل القطاع غير الربحي، وتمويل الأفراد (الاجتماعي والعمل الحر للأسر المنتجة)، وكذلك برامج الادخار.

كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.