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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة اللجان الزكوية والضريبية والجمركية نشرت مجموعة من المبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان الجمركية عبر موقعها الالكتروني، بهدف نشر الوعي وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ تسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة والمتعاملين والمهتمين بالقطاع.
وشملت المدونة عدة موضوعات رئيسة منها: المبادئ الشكلية، والتحصيل، والتصريح، والمقيدات، والعلامة التجارية والتعهد السندي، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.يذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تولي اهتماما بالغا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر الأدلة الإرشادية والمبادئ القضائية، حيث نشرت خلال شهر ديسمبر الماضي مجموعة من المبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان الزكوية والضريبية خلال عامي 2020م -2021م وذلك عبر موقعها (https://gstc.gov.sa).
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