أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-1-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 704.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.72%، والعرب على 8.62%، واستحوذت المؤسسات على 25.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد للبيع بقيمة 324.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، 123.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16183 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 19610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6659 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 200 ألف سهم، 860.6 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 200 ألف سهم، 300 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وتعليم لخدمات الإدارة، ومستشفى النزهة الدولي عدد 13774 سهم، 78 ألف سهم، 585.2 ألف سهم، 56 ألف سهم، 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 100 ألف سهم، 126 ألف سهم، 500 ألف سهم، 771 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 2.3 مليون سهم خزينة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.13% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 847 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.68%.

جي بي أوتو

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، عن تغيير علامتها التجارية إلى "جي بي كورب"، وتعمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية على تعزيز المكانة الرائدة التي تمتعت بها الشركة على مدار 80 عامًا في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الحيوية، كما تعكس الهوية الجديدة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي مكنتها من التحول إلى كيان اقتصادي له قواعد مؤسسية، مما سيساهم بقوة في تحقيق طموحات وأهداف المجموعة وسط التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.

سوديك

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إن شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية-إحدى الشركات التابعة- قامت بإبرام عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ 2.75 مليار جنيه، ويستخدم التسهيل لتمويل جزء من تكلفة مشروع The Estates بغرب القاهرة، والذي يتم تطويره على مساحة 265 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة بغرب القاهرة.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 398.8 مليون جنيه مقابل 241.7 مليون جنيه بنسبة نمو 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 347.2 مليون جنيه مقارنةً مع 151.1 مليون جنيه بنسبة نمو 129.7%.