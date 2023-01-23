شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية والبحرينية بجلسة الإثنين.. وصعود السعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.38% رابحًا 41.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10765.77 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت أسواق المال الإماراتية، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1925.41 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.38% رابحًا 41.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10765.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% خاسرًا 104.49 نقطة ليغلق عند مستوى 19352.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 128 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%.

وقفز 91 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 5.18%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 5%، وتراجع 111 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 4.75%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 3.60%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 208.5 مليون سعودي.

بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحًا 85.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7362.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.36% رابحًا 109.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8180.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% رابحًا 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.91 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% رابحًا 23.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5737.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 279.2 مليون سهم بقيمة 80.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13769 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.06%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2%، ثم قطاعي الاتصالات، والبنوك بنسبة 1.55%، 1.26%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والتأمين بنسبة 0.55%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاعي المنافع، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، 0.34%، على التوالي.

بورصة البحرينفيما هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1925.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.83% بضغوط هبوط سهمي المصرف الخليجي التجاري، وبنك السلام بنسبة 3.33%، 0.99%، على التوالي.

فيما ارتفع بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، وصعد أسهم بيت التمويل الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك البحرين والكويت بنسبة 1.5%، 0.73%، 0.2%، على التوالي.

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 122.8 مليون سهم محققة ما قيمته 206.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5680 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات، بنسبة 1.16%، والمرافق العامة، والصناعة بنسبة 1.16%، 0.26%، 0.03%، على التوالي.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.58%، ثم سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.53%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 8.28%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.9 مليون ورقة بقيمة 40.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبيونزل مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.321% خاسرًا 32.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10095.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.547 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 155.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9093 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.61%، يليه قطاعي الصناعات، والطاقة بنسبة 0.46%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%.

وارتفع 36 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.91%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.88%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.72%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "أريد" بنسبة 9.5%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 8.11%، ثم سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجي" بنسبة 7.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 261.4 مليون درهم.