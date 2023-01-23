شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة وجمعية تكاتف يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووقع مذكرة التفاهم ممثلةً عن المعهد د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، وميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية ممثلةً عن الجمعية.

وقالت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات تنمية وتطوير القدرات البشرية وغيرها، مشيرة إلى أن تلك المجالات تتضمن المشاركة في رفع وعى المواطنين بأهداف التنمية المستدامة عن طريق تصميم برامج مشترکه للتواصل المجتمعي، إلى جانب عقد الندوات والدورات التدريبية، وورش العمل، والمشاركة في إصدار الدوريات العلمية المشتركة، مع المشاركة في تصميم وصياغة رسائل التوعية المجتمعية.

ومن جانبها أعربت ميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية عن سعادتهم بتوقيع البروتوكول متطلعه لنتائج التعاون مع المعهد في ترسيخ مبادىء التنمية المستدامة عن طريق أنشطة متعددة ومعسكرات صيفية للطلبة، وذلك باعتبارهم وكلاء التغيير في المدارس المطورة، مؤكده أن اهداف المعهد والجمعية واحدة متمثلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما للجمعية من باع طويل في تطوير المدارس الحكومية، موضحه أنه تم العمل على 27 مدرسة حتى الآن بالإضافة إلى رياض الاطفال.

حضر التوقيع نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، وأماني الديب مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد، ماريزمشرقي منسق أول تطوير الأعمال بالمعهد، السيدة ليلى شهد مدير المتابعة والتقييم بالجمعية.