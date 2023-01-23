وزيرة التخطيط تصدر قرارا بتعيين سيف صالح معاونا للسياسات العامة والاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين سيف صالح، بوظيفة معاون وزير التخطيط للسياسات العامة والاستثمار، وذلك لمدة عام اعتبارًا من يناير الجاري.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القرار جاء في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكفاءات الشابة وتنفيذًا لما عملت عليه الوزارة خلال الفترات السابقة ببناء قدرات الشباب لتهيأتهم للمناصب القيادية، من خلال توفير البرامج والورش التدريبية والمنح الداعمة لفكر الشباب والتي تساعدهم على بناء شخصياتهم واستغلال طاقاتهم الابداعية.

ويعد سيف صالح أصغر معاوني الوزراء في الحكومة المصرية، ومن المقرر أن يتولى عدد من المهام تتضمن متابعة أنشطة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص ودراسة المقترحات الواردة في هذا المجال.

وتتضمن مهام واختصاصات معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات العامة والاستثمار كذلك؛ المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية الدولية من خلال التقارير الدولية ذات الصلة تمهيدًا لتضمينها في التقارير الدورية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، متابعة التطورات والتقارير الدورية المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصـلاحات الهيكلية بالتنسيق مع الوحدة المعنية في الوزارة، فضلًا عن متابعة التقارير المحلية والدولية المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر المستجدات المتعلقة بتحقيق هذا القطاع في مصر ، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بحصر الأصول غير المستغلة، متابعة أنشطة وبرامج ومبادرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يُشار إلى أن سيف صالح كان قد حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كينجز كوليدج بلندن، وعمل مسبقًا كمحلل بحوث اقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة فرونتير فيو بلندن، وعمل كذلك كمحلل سياسات بالمكتب الفني بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ سبتمبر 2020.