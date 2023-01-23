شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: خطة للقضاء على قوائم انتظار طلبات التليفون الثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل على خطة للقضاء على قوائم انتظار طلبات تقديم خدمات التليفون الثابت، من خلال توسعات في السنترالات لتتناسب مع حجم الطلب.

أضاف "الجمل"، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الدورة العادية السادسة والعشرون لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، اليوم الإثنين، أن شركات المحمول تقدمت بطلبات عديدة على مدار السبعة أعوام الماضية لتحريك أسعار خدمات المحمول، في ظل تغير التكلفة عقب تحرير سعر الصرف، موضحًا أن تحديد الأسعار، يخضع لعوامل عدة أهمها عوام تجارية واجتماعية واقتصادية، ولذا فأن اتخاذ قرار من عدمه بشأن الأسعار ليس قرار أحاديًا، خاصة وأنه يؤثر على نمط الاستهلاك.

أشار "الجمل"، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بطلب للحصول على ترددات جديدة، وحال تقدم شركات سيتم عقد مزايدة بين الشركات المتقدمة، مشيرًا إلى أن حجم المتاح من الترددات يتراوح بين 5-10 ميجا هيرتز.

وحول حملات ضبط أجهزة التقوية غير الشرعية، قال إن جهاز تنظيم الاتصالات ضبط كميات كبيرة من الأجهزة غير الشرعية خلال الفترة الماضية، كما تم بيعها من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويتم توفير أجهزة مطابقة للمواصفات للراغبين من خلال شركات المحمول العاملة في السوق، التي تعمل على توفيرها.

وحول نتائج اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، كشف رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، عن تقدم 3 شركات للحصول على رخص تقديم مراكز البيانات، من بينهم شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأمازون، كما تعمل عدد من شركات المحمول على تقنيين أوضاعها بما يتوافق مع الإطار الجديد من بينها شركتي فوداون مصر، والمصرية للاتصالات، إضافة إلى 25 شركة آخرين تقدمت بطلبات.