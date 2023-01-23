شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: المصرية للاتصالات تقدمت للحصول على ترددات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بطلب للحصول على ترددات جديد فى النطاق الترددي 1800 ميجاهيرتز، موضحا أنه فى حال تقدم أكثر من شركة للحصول علي ترددات جديدة سيتم طرح الترددات بنظام المزايدة.

وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن موعد تخصيص الترددات وقيمتها لم يتم تحديده حتي الآن.

قالت الشركة المصرية للاتصالات، فى وقت سابق، إنه لم يتم التوقيع بعد للحصول على الترددات الجديدة، والأمر لا يزال قيد المناقشة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستقوم الشركة بالإعلان عنه فور التوقيع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جاء ذلك في بيان مقتضب ردًا على خبر حصولها على ترددات جديدة.

وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى ديسمبر 2020 لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم، وبلغت قيمة الترددات آنذاك 1.170 مليار دولار.

كذلك خصص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة اورنج مصر بالتوقيع على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.