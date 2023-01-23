شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لـ 30% خصمًا على أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، توافر السلع الغذائية بخصومات تتراوح بين 25 إلى 30% فى معارض أهلا رمضان بعد افتتاح ثالث معارض للسلع الغذائية، بمدينة أبو حمص، بحضور قيادات المحافظة.

وقال فتحى مرسى، رئيس غرفة البحيرة التجارية، أن افتتاح معرض أبو حمص، يعد ثالث معارض الغرفة التجارية التى يتم افتتاحها بعد "كفر الدوار وحوش عيسى" حيث يضم كبرى الشركات التى تقوم ببيع المواد الغذائية من (بقوليات وأرز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت) والمعلبات بكافة أنواعها واللحوم الطازجة والسلع الأساسية والرمضانية، وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 - 30٪؜.

وأضاف مرسى، فى بيان للغرفة اليوم، أن افتتاح معارض أهلا رمضان يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل موعدها المعتاد بأكثر من شهرين تيسيرا على المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تتحمل الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضى أى مقابل مادى من الشركات العارضة مقابل أن تقوم الشركات العارضة بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالسوق.

من جانبه أكد أسامة الصعيدى، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، استمرار التوسع فى المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، قائلًا: "إن إصرار الدولة المصرية فى استمرارية هذه المعارض فى ظل المتغيرات الدولية التى أثرت على الظروف الاقتصادية لكافة الدول، كما أثرت على الأمن الغذائى العالمى بشكل عام، وأكدت أن الأمن الغذائى المصرى بأمان وخير".

وأضاف أسامة الصعيدى، أن الدولة المصرية لديها القدرة على طرح المزيد من السلع، لافتاً إلى أن مصر عندما توفر السلع من خلال المنافذ التى تطرحها أو من خلال معارض أهلًا رمضان، فإن وجود هذه المعارض والمنافذ تخفض من أسعار السلع، ويضبط الأسواق، ويقطع الطريق على بعض التجار من ضعيفى النفوس فى أى محاولة لرفع الأسعار.

وأوضح أن مضى الحكومة نحو معارض "أهلًا رمضان" هذا العام يؤكد أن الدولة تضع حماية الأمن الغذائى لمواطنيها على رأس أولوياتها، وتوفير مظلات تحمى المواطن من ارتفاع الأسعار.

وأشار الصعيدى، إلى أن مصر فى قلب العالم، وتتأثر بالأزمة الاقتصادية شأنها شأن العالم، لافتًا إلى أن هناك دور للدولة فى حماية المواطن وتقليل أعباء الدولة على المواطن من خلال معارض أهلًا رمضان التى بدأت مبكرًا، استشعارًا منها بأن المواطن بحاجة إليها مبكرًا.

وكشف الصعيدى، عن افتتاح المزيد من المعارض، أنه سيتم غدًا الثلاثاء افتتاح معرض فى مدينة دمنهور، على أن يتم افتتاح معارض رمضان فى باقى مدن المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.