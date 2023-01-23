شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الإثنين 23-1-2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم الاثنين 23-1-2023، بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 7.89 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع، أما سعر صرف اليورو أمام الجنيه سجل 32.24 جنيه للشراء، 32.54 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 32.24 جنيه للشراء، 32.54 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 36.79 جنيه للشراء، 37.07 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 7.89 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 94.03 جنيه للشراء، و 97.60 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.