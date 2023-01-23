الاقتصاد

القومية للبريد: 278 مليار جنيه حجم مدخرات العملاء

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القاهرة - سامية سيد -  

وكانت الهيئة، اعتمدت ميزانية الهيئة للعام المالي 2021 / 2022 بصافي فائض بلغ 3 مليارات و825 مليون جنيه.

 

وحققت نجاحًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين على جميع المستويات من حيث جودة الخدمات وتنوعها والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، بما ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات.

 

وكان للاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وزيادة عددها وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة جميع الإجراءات وتزويد جميع المنافذ، بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة في أداء البريد المصري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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