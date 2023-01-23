30 ألف مخبز.. التموين تحدد إجراءات صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينة، خلال الفترة المقبلة.

وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، من المقرر أن يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية في المتوسط بـ 80 أو 90 قرشا، ولكن حتى الأن لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية.

وتعمل الوزارة، حاليا على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة يستطيع المواطن الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد.