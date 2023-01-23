شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء تسليم شقق موظفي العاصمة الإدارية استعدادا لنقلهم رسميا للعمل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة، بدء تسليم وحدات موظفي العاصمة الإدارية للوحدات السكنية المخصصة لهم داخل مدينة بدر، وذلك تمهيدا لانتقالهم بشكل رسمي في مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية، وذلك استعدادا لاستقبال الموظفين بشكل كامل والمقرر نقلهم للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضحت المصادر، انه بالنسبة لكافة التجهيزات الخاصة بمكاتب الموظفين والبنية النحاسية وانظمة الاتصالات داخل المباني الحكومية تم الانتهاء منها بالكامل .

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، قد تفقد في وقت سابق أعمال تنفيذ " المرحلة الثانية " من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها لموظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدن الجديدة.

وأوضح مندور، أن المرحلة الثانية من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بدر، أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 81%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 20% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأضاف مسئولو الجهاز، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال المرافق ( مياه وصرف ورى وطرق " فرمة " ) وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 70 %، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق " طبقة أساس وأسفلت " بنسبة تنفيذ 20 % من إجمالي الطرق بالمشروع.

وشدد مندور، على تكثيف العمالة ودفع العمل بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ) بالتوقيتات المحددة، وتنفيذ المشروع بالشكل اللائق وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروع.