شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-1-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وجهينة للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.056 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 708.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 19606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6633 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 40.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.79%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.013 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.59%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.65%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 20.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.26%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.437 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 11.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.534 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 80.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 25.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.