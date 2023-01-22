شكرا لقرائتكم خبر 36 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن الأمانة أبرمت عقودا بتكلفة إجمالية بلغت 36.5 مليون ريال، اشتملت على استكمال سفلتة مخططات المنح بحي صهبان السكني بمبلغ 8.7 ملايين واستكمال سفلتة شرق المطار (أ، ب، ج، مخطط الروضة، مخطط نهوقة السكني) بمبلغ 10.1 ملايين، واستكمال سفلتة مخطط النهضة بمبلغ 12 مليونا، وسفلتة مخطط الخرعاء بمبلغ 5.5 ملايين، وذلك لتأهيل عدد من الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسة، من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والجانبية والإنارة، وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 36 مليونا ريال تكلفة مشروعات متنوعة وقعتها أمانة منطقة نجران مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية بعد اعتماد ترسيتها.وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن الأمانة أبرمت عقودا بتكلفة إجمالية بلغت 36.5 مليون ريال، اشتملت على استكمال سفلتة مخططات المنح بحي صهبان السكني بمبلغ 8.7 ملايين واستكمال سفلتة شرق المطار (أ، ب، ج، مخطط الروضة، مخطط نهوقة السكني) بمبلغ 10.1 ملايين، واستكمال سفلتة مخطط النهضة بمبلغ 12 مليونا، وسفلتة مخطط الخرعاء بمبلغ 5.5 ملايين، وذلك لتأهيل عدد من الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسة، من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والجانبية والإنارة، وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر 36 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.