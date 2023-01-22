رخصة مركز تدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معتمد حصلت عليها غرفة نجران من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسمى «مركز غرفة نجران التجارية للتدريب». وأوضحت الغرفة أن المركز يهدف من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التطويرية المستمرة إلى رفع مستوى التأهيل والتطوير للشباب السعودي، وتعزيز مهاراتهم للعمل في القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المركز من خلال مقره الرئيس بالغرفة وفروعها في محافظتي شرورة وحبونا، سيطلق حزمة من البرامج التطويرية المختصة، ودعم الكوادر الوطنية بالخبرات العلمية المؤهلة لتغطية احتياجات سوق العمل، والمساعدة في تحقيق رفع معدلات الأداء الوظيفي بأعلى درجات الجودة، إضافة إلى دعم الجهود والبرامج القائمة لعملية توظيف السعوديين، ونشر الثقافة الإدارية والتدريبية بين أبناء الوطن، وتفعيل أدوار الغرفة التنموية في مواكبة الخطط التنموية الشاملة للإسهام في تنمية قطاع الأعمال وخدمة المجتمع بالمنطقة. وأشارت إلى أن المركز من خلال مقره الرئيس بالغرفة وفروعها في محافظتي شرورة وحبونا، سيطلق حزمة من البرامج التطويرية المختصة، ودعم الكوادر الوطنية بالخبرات العلمية المؤهلة لتغطية احتياجات سوق العمل، والمساعدة في تحقيق رفع معدلات الأداء الوظيفي بأعلى درجات الجودة، إضافة إلى دعم الجهود والبرامج القائمة لعملية توظيف السعوديين، ونشر الثقافة الإدارية والتدريبية بين أبناء الوطن، وتفعيل أدوار الغرفة التنموية في مواكبة الخطط التنموية الشاملة للإسهام في تنمية قطاع الأعمال وخدمة المجتمع بالمنطقة.

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