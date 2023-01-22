غرفة جازان

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ويتضمن اللقاء عددا من المحاور من أهمها تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق، ودعم المنشآت وتحفيزها، ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية، والتعاون لتحسين وتطوير آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق المعايير الصحية والفنية لدى المحلات والمباني والتجارية وسكن العمالة الجماعية، والمساهمة في معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمنطقة.ويستهدف اللقاء صالونات التجميل، والمشاغل، والأندية النسائية، والمطاعم، والكافيهات، وتجار المواد الغذائية الاستهلاكية، والمحلات التجارية، والمولات، ومواد البناء، وقطع الغيار، والتشاليح.
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