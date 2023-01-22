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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جازان تنظم بالتعاون مع أمانة المنطقة اليوم لقاء توعويا لرفع مستوى الامتثال في المشاريع التجارية وآلية الحصول علي التراخيص التجارية، وذلك بمسرح الغرفة.

ويتضمن اللقاء عددا من المحاور من أهمها تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق، ودعم المنشآت وتحفيزها، ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية، والتعاون لتحسين وتطوير آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق المعايير الصحية والفنية لدى المحلات والمباني والتجارية وسكن العمالة الجماعية، والمساهمة في معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمنطقة.

ويستهدف اللقاء صالونات التجميل، والمشاغل، والأندية النسائية، والمطاعم، والكافيهات، وتجار المواد الغذائية الاستهلاكية، والمحلات التجارية، والمولات، ومواد البناء، وقطع الغيار، والتشاليح.