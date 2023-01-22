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ويأتي حصول الهيئة العامة للنقل على الشهادة بعد تطبيق أعلى المعايير العالمية في آلية التعامل مع الشكاوى لرفع رضا المستفيدين، وتقديم الخدمات بدقة وكفاءة عاليتين، إضافة إلى مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل حصلت على شهادة الآيزو في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية الخاصة في إدارة الجودة لرفع رضا المستفيدين وآلية التعامل مع الشكاوى، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعيها نحو تعزيز وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة في أنشطة النقل، وابتكار آليات وحلول لمراجعة عملية معالجة الشكاوى؛ تلبية لاحتياجات وتوقعات أكثر من 400 ألف مستفيد تمت خدمتهم خلال عام 2022 من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة، ومركز الاتصال الموحد 19929.ويأتي حصول الهيئة العامة للنقل على الشهادة بعد تطبيق أعلى المعايير العالمية في آلية التعامل مع الشكاوى لرفع رضا المستفيدين، وتقديم الخدمات بدقة وكفاءة عاليتين، إضافة إلى مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات .

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