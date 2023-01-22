شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال 2022 بعد تسجيل مستويات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021. حققت صادرات الكابلات ارتفاع بنسبة 25.6% ارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8% حققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8% الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4% . ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1% حققت الآلات و المعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104% حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9%. حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة بنسبة 75.8%. "المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - ايرلندا" أكبر المستوردين من مصر. 20 % زيادة مستهدفة في الصادرات الهندسية 2023.