تعاون بين بنكي التصدير السعودي والكوري

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وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الكوري يأتي استمراراً لنهج البنك في توقيع مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات مع المؤسسات المالية حول العالم، ومن بينها بنك التصدير والاستيراد الكوري الذي يتمتع بإمكانيات وخبرات وشبكة علاقات دولية واسعة.وبين الخلب أن المذكرة تعزز التعاون بين الطرفين بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الائتمانية الفعالة، وتدريب فرق العمل، وإتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الائتمان العالمية لدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وأصدقائها الدوليين بشكل عام وكوريا الجنوبية على وجه الخصوص.
يذكر أن دور بنك التصدير والاستيراد في دعم الصادرات السعودية يعد رئيسا، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
أهداف المذكرة:
- تعزيز التعاون بين البنكين
- زيادة فرص تمويل الصادرات السعودية.
- تنويع مصادر التمويل والخدمات الائتمانية.
- تعزيز وجود الخدمات والمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
- تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الائتمانية الفعالة.
- إتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين.
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