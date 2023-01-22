«مدن» تحتفي بتخريج كوادرها الوطنية في برنامج قادة المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بتخريج 12 من كوادرها الوطنية من برنامجها المبتكر «قادة المستقبل»، ويهدف إلى تأهيل نخبة مختارة من الكفاءات لتولي قيادة مسارات التحول في القطاعات المختلفة، وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المهندس ماجد العرقوبي.

وسلم العرقوبي خريجي البرنامج شهادات التخرج المعتمدة من جامعة University of Central Missouri الأمريكية، إذ يعد برنامج «قادة المستقبل» إحدى مبادرات «مدن» النوعية، الذي يتوائم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال2021، ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى رفد القطاع الصناعي بالكوادر الوطنية المؤهلة، وفق الأسس العلمية المطابقة للمعايير العالمية، إذ اجتاز المتدربون على مدى 10 أشهر، كثيرا من الأنشطة التفاعلية، تضمنت 8 برامج تدريبية، وبرامج للمحاكاة، وكذلك 8 جلسات توجيهية لكل متدرب، على أن يقدم كل منهم مشروعا يجسد خلاله قدراته الإبداعية ومهاراته الشخصية في مختلف المجالات.

وشملت البرامج التدريبية التفاعلية برنامج مهارات النجاح، وبرنامج مهارات العرض، وبرنامج ومحاكاة التفكير الإبداعي والابتكار، فضلا عن برنامج يعزز قدرات التفكير الناقد وحل المشكلات، وبرنامج ومحاكاة إدارة التغيير، إضافة إلى برنامج بناء فرق التأثير، وبرنامج تطوير المهارات لفريق النجاح، وأيضا برنامج ومحاكاة علاقات أصحاب المصلحة.