شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: 10.8 مليار دولار تمويلات من المؤسسة الدولية الإسلامية منذ 2008 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المؤسسة الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن قدمت تمويلات بلغت نحو 10.8 مليار دولار، جزء منها كان لتمويل احتياجات الهيئة العامة للبترول من الزيت الخام، كما قدمت المؤسسة مليار دولار في عام 2022.

وأوضح وزير البترول، خلال توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2023، أن المؤسسة أيضا قدمت تمويلا لتدبير احتياجات مصر من البوتاجاز من الخارج قبل حلول فصل الشتاء، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في قطاع البترول.

من جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن العام الماضي كان مميزا حيث قدمت المؤسسة نحو 2.3 مليار دولار عام 2022 لدعم جهود مصر في الوقت الحالي إلى جانب تجديد الشراكة ورفع الحد الائتماني إلى 6 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت أيضا نحو 32 مشروع في مصر في السنوات الماضية.