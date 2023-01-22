شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الاستفادة من الخبرة الألمانية فى تطوير منظومة المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 22-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع بيرند جابلونوفسكي، عضو مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وزير التجارة: نسعى للاستفادة من الخبرة الألمانية في تطوير منظومة المعارض

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع بيرند جابلونوفسكي، عضو مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة فى مجال إقامة المعارض لتطوير منظومة المعارض فى مصر، لافتاً إلى رغبة مصر في أن تكون محوراً للمعارض التي تقيمها الهيئة في قارة أفريقيا.

وأوضح سمير أنه يجري حالياً الإعداد لتوقيع بروتوكول لوضع أطر التعاون المستقبلي بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم المعارض المشتركة، مشيراً فى هذا الإطار إلى النجاح الكبير الذي حققه معرضا فوود افريكا وباك بروسيس فى مصر واللذان شاركت الهيئة في تنظيمهما وهو ما يعكس اهتمامها بالسوق المصرى الواعد فى قطاع المعارض الدولية.

أشرف العربى: معهد التخطيط حريص على توسيع الشراكات مع المجتمع المدنى

في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل مصر وخارجها، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي و"مؤسسة مصر دوت بكره"، وذلك بمقر المعهد وبحضور كل من أ. د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والمهندس علي فرماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر دوت بكره، ونخبة من أساتذة المعهد وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر دوت بكرة.

وأكد د. أشرف العربي في كلمته، أن معهد التخطيط القومي باعتباره مؤسسة حكومية عريقة حاصلة على شهادات متعددة في مختلف المجالات، فإنه حريص على توسيع الشراكات مع المؤسسات والمنظمات التي تنتمي إلى المجتمع المدني لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جهود وأنشطة المعهد.

23 % زيادة في صادرات الكيماويات والأسمدة بواقع 8.6 مليار دولار

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة صادرات القطاع خلال 2022 لتسجل 8.629 مليار لتمثل 24% من إجمالى الصادرات غير البترولية، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23%، عما تحقق خلال العام 2021 عليه والذى بلغت قيمه صادراته نحو 7.033 مليار دولار.

وأضاف المجلس، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية حققت زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 42% لتبلغ ماقيمته 3.389 مليار دولار مقارنة بنحو 2.390 مليار دولار خلال 2021 وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١% لتصل إلى ماقيمته ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة ١٠٥% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

الملا: توصيل الغاز للمنازل خفض استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة لتكرير البترول ) عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا، أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، لاسيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد، ومن ثم تبرز أهميتها ودورها الفعال فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها كونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيراً إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط فى ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التى تنفذها الدولة .