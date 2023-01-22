شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 22 يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر
قال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المشغولات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سوق الذهب تعرض لضغط كبير الفترة الماضية خاصة مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس لمستويات غير مسبوقة الأمر الذي أثر على حجم المبيعات من المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الأمر الذي يفرض علينا البحث عن آليات لترويج المشغولات الذهبية في مصر
وأكد ممدوح عبد الله أن توفير أوزان خفيفة في السوق يعد أحد الخطوات التي تنتهجها المصانع لتحريك البيع وتجنب تسريح العمالة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الاستجابة لمطالب الصناع والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم ويصب في صالح الصناعة الوطنية ويدعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلي العمل على دعم تصدير المشغول وليس خام الذهب.
وأوضح أن الصناعة الوطنية في المشغولات الذهبية يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة.