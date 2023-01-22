شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.1 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 16163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2869 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 19681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 6663 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 4523 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وجهينة للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشمس للإسكان والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 3 ملايين سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5 أسهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك البركة مصر، والمهندس للتأمين، عدد 322.4 ألف سهم، 80 ألف سهم، 420 ألف سهم، 657.9 ألف سهم، 218 ألف سهم، 80 ألف سهم، 47.8 ألف سهم، 2803 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 463.6 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 13 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 2.3 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.13% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 2.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.65%.

في سياق آخر أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، موافقة مجلس الإدارة عن قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغت مبيعات الشركة 500.3 مليون حنيه مقابل 440.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 13.5%، وبلغ صافي الربح 46.4 مليون جنيه مقارنةً مع 42.1 مليون جنيه بنسبة نمو 10.4%.

في سياق منفصل قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إن الشركة تلقت خطابًا من محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس الماضي، يوضح أنه تم مراجعة الملف المقدم من الشركة بمعرفة التخطيط العمراني، ونظرًا لاعتماد المحافظ لمحضر مقابل التحسين المؤرخ في 13 ديسمبر عام 2022، تم تحديد مقابل التحسين بواقع مبلغ 500 جنيه للمتر المسطح على كامل أرض المشروع، وأن يتم سرعة التقدم لإدارة التخطيط العمراني لسداد مقابل التحسين أو تقسيط المبلغ المحدد حتى تتمكن إدارة التخطيط العمراني، في السير في إجراءات اعتماد التقسيم وصدور قرار المحافظ في هذا الشأن.

كما أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المدفوع والبالغ 12.5 مليون جنيه في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية، وهي شركة تابعة، وذلك عن طريق حصة عينية بمساحة 43 ألف متر مربع من الأرض المملوكة للشركة الدولية، والتي تمثل نسبة أقل من 50% من قيمة أصول الشركة.