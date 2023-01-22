تراجع سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الاحد، وفقاً لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1180 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1517 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1770 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2023 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 14160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1926 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.