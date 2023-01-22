شكرا لقرائتكم خبر 89 ألف رخصة عقارية خلال 48 ساعة من سريان نظام الوساطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للعقار من خلال خدماتها الالكترونية أكثر من 89 ألف رخصة للممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، حيث تم إصدار 72 ألف رخصة للأفراد الممارسين، و17 ألف رخصة للمنشآت.

وأوضحت الهيئة أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.

ويشمل ذلك الوساطة الالكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافة إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق، وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنشآت والأفراد فسيتم قريبا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج، «إن الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل ميسر»، مبينا أن نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسة تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

رخصة ممارسة أنشطة عقارية:

خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية إصدار 89,561 رخصة توزعت إلى:







72,387 رخصة للأفراد



17,174 رخصة للمنشآت



7 أنشطة للمنشآت في نظام الوساطة العقارية:





الوساطة العقارية.



التسويق العقاري.



إدارة الأملاك.



إدارة المرافق.



المزادات العقارية.



الإعلانات العقارية.



الاستشارات والتحليلات العقارية.



4 أنشطة للأفراد في نظام الوساطة العقارية: