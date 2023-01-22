منظمة العمل

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وأرجعت المنظمة أسباب هبوط نمو التوظيف إلى التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، فضلا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.وتوقع تقرير اتجاهات التوظيف العالمية لعام 2023، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم من 3 ملايين شخص إلى 208 ملايين، مبينا أن ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة والتضخم سيؤثر على جودة الوظائف ومستوى الأجور.
وفي السياق ذاته أكد مدير إدارة البحوث في المنظمة ريتشارد سامانس، أن العمالة العالمية لن تتعافى من الخسائر التي تكبدتها خلال جائحة كوفيد- 19 قبل عام 2025.
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