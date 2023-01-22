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وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام «سدر» يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات الكترونيا، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام إلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الالكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 30 ألف طلب استقبلها نظام تسجيل الأدوية الالكتروني «سدر» منذ إطلاقه بنسخته الجديدة منتصف العام 2021، فيما سجل أكثر من 8 آلاف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام أكثر من 8 آلاف شهادة.وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام «سدر» يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات الكترونيا، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام إلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الالكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.

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