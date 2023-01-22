الاقتصاد

معرض الطاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - معرض الطاقة المتجددة 2023 ينطلق بمدينة سكاكا غدا الاثنين ولمدة خمسة أيام تحت رعاية أمير منطقة الجوف رئيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة فيصل بن نواف وبتنظيم من غرفة الجوف.

وأوضح رئيس مجلس الغرفة الدكتور حمدان السمرين أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة بوصفها حاضنة لأولى مشروعات الطاقة المتجددة عبر مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة التي أعلن عن تنفيذها في طبرجل والقريات، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة وصناعة حراك اقتصادي عبر مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة وتعزيز إسهام القطاع الخاص والمجتمع في هذا المجال.

وأضاف أن المعرض سيحفل بمشاركة قرابة 30 شركة عاملة في مجال الطاقة، يصاحبها حزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدى أيام المهرجان منها جناح الغرفة التجارية وجناح وزارة الطاقة ومجلس الطاقة ومتحف الطاقة الذي سيستعرض أشكال الطاقة المتجددة واستخداماتها منذ القدم حتى العصر الحديث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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