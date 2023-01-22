معرض الطاقة

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وأوضح رئيس مجلس الغرفة الدكتور حمدان السمرين أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة بوصفها حاضنة لأولى مشروعات الطاقة المتجددة عبر مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة التي أعلن عن تنفيذها في طبرجل والقريات، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة وصناعة حراك اقتصادي عبر مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة وتعزيز إسهام القطاع الخاص والمجتمع في هذا المجال.وأضاف أن المعرض سيحفل بمشاركة قرابة 30 شركة عاملة في مجال الطاقة، يصاحبها حزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدى أيام المهرجان منها جناح الغرفة التجارية وجناح وزارة الطاقة ومجلس الطاقة ومتحف الطاقة الذي سيستعرض أشكال الطاقة المتجددة واستخداماتها منذ القدم حتى العصر الحديث.
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