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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» يقام في نسخته الثانية للفترة من 24 إلى 26 يناير بمركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.

ويتضمن الملتقى أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والبراء، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويشارك أكثر من 60 جهة مشاركة في الملتقى والمعرض المصاحب ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة لتكون رحلة المستثمر مكتملة من حيث الفرص والتمويل وآليات التنظيم.

ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

ويعد الملتقى فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المشاركة والخدمات المقدمة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل .