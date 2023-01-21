شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن توطين تكنولوجيا صناعة فلنكات السكة الحديد والمترو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لتوطين تكنولوجيا الصناعة ،لا سيما الصناعات التي تحتاجها البلاد بشكل كبير ؛بهدف خفض الواردات والحفاظ على العملة الصعبة ، في إطار تدعيم الاقتصاد الوطنى وفتح الشراكة بشكل كبير مع القطاع الخاص ومن خلال مبادرة إبدأ.

ومن بين تلك النجاحات تدشين أول مصنع إيطالى لتصنيع فلنكات السكة الحديد والمترو، والذى يوفر الاحتياجات المحلية.

التفاصيل

نجحت التجارب النهائية لتشغيل أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو مصنع المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" .

إجراء كافة الاختبارات ،وتحمل الفلنكات ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث انتهت بالفعل عمليات التشغيل التجريبى لإنتاج فلنكات السكك الحديدية ، بعد الانتهاء من تركيبه في ارض المعصرة.

المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو.

تبلغ الطاقة الإنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، حيث يتواصل الإنتاج بكامل طاقته وعلى مدار ال 24 ساعة ، لتلبية كافة احتياجات السكك الحديدية والمترو .

العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة والذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.