موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفي الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد غدٍ الاثنين والتي تمتد على مدار 4 أيام عمل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت المالية، أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23، 24، 25، 29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5، 8، 10 من الشهر ذاته.

فيما سيتم صرف مرتبات فبراير فى أيام 23، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من ذات الشهر نفسه.

كما تم تبكير صرف مرتبات مارس، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتبدأ أيام 20، 21، 22، 23، 26 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.