شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال شغل الوظائف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، عدة أسس لشغل الوظائف في الشركات من خلال نص المادة 16 من اللائحة، بحيث يكون شغل الوظائف الشاغرة عدا الوظائف القيادية أو الإشرافية.

وفقًا لما يلى:

1.عن طريق الترقية أو التعاقد أو تجديد التعاقد أو النقل والانتداب من إحدى الشركات التابعة أو القابضة الشقيقة أو من إدارة أخرى داخل الشركة.

2.الإعلان عن الوظيفة الشاغرة فى لوحات الإعلانات الداخلية بالشركة وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين بالشركة للتقدم للوظيفة المطلوبة.

3.عن طريق الإعلان في إحدى مواقع التوظيف على شبكة الأنترنت/ الجرائد الرسمية والبحث فى قاعدة بيانات المتقدمين، وفي جميع الأحوال يتم بالإضافة لما سبق النشر على الموقع الإلكتروني للشركة.

4.عن طريق شركة توظيف متخصصة مرخص لها بمزاولة عمليات الحاق العمالة المصرية بالداخل وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة للتعاقد معها.

المادة 17

يكون شغل أو تجديد شغل الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة بالاختيار على أساس الكفاءة والصالحية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو لمدد أخرى أو عدم التجديد وبقرار من مجلس إدارة الشركة ، مع إتباع الإجراءات التالية:-

1 -الإعلان والذى لا تقل مدة نشره عن خمسة أيام عمل والذي يجيز للعاملين بالشركة فى اى من الدرجات المستوفين شروط شغل الوظيفة أو غيرهم التقدم لشغل الوظائف القيادية أو الإشرافية.

2 -تُشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين وبعضوية كل من العضو المنتدب التنفيذى ومسئول الموارد البشرية وعدد اثنين من الخبراء من خارج الشركة لتقييم المرشحين لشغل هذه الوظائف ويجوز لها الاستعانة بمن تراه .

3 -تعد اللجنه تقريرها لتقييم المرشحين للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ويشترط لشغل أو تجديد شغل الوظائف القيادية أو الإشراقية بالشركة أن يكون العامل حاصلا على تقدير كفاءة )جيد جداً( على الأقل في تقرير السنتين الأخيرتين السابقتين لشغل الوظيفة.

وتكون مرتبة الكفاءة في التقرير عنصراً من عناصر الاختيار عند شغل الوظيفة،بالإضافة إلى استهداء بما ورد بملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .

وفي جميع الاحوال يجب الإعلان الداخلى للعاملين بالشركة للتقدم لشغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، ويتم المفاضلة بين المرشحين من خلال اللجنة المنصوص

عليها فى البند الثانى من هذه المادة ، وتعد اللجنة تقريرها لتقييم المرشحين للعرض على مجلس الإدارة اتخاذ ما يراه مناسباً وذلك قبل العرض على لجنة الوظائف القيادية.