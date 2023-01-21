شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات منتدى "دافوس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - • وزيرة التعاون الدولي تؤكد التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر في مصر
• الاجتماع يتطرق لبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي"
• بنك الاستثمار الأوروبي أتاح ٥١٥ مليون يورو للقطاع الخاص خلال عام ٢
كما أشارت إلى الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال ٢٠٢٢ أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة ١٥ مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة ٥٠٠ مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين في مجال الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والدعم الفني والتدريب، والمضي قدمًا في حشد الدعم للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الفترة من ١٦-٢٠ يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.