سعر الذهب في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1183 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1521 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1775 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2029 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشر إلى أن اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 1926 دولارات للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.