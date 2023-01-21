سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 21-1-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريراً عن سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت امام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، ومن بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، في مستهل ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 29.69 جنيه للشراء، 29.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 29.84 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 29.69 جنيه للشراء، 29.79 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 29.65 جنيه للشراء، 29.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 29.80 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.