شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تستجيب لـ 2260 من الشكاوى الواردة خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن نسبة الاستجابة للشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء قد بلغت 100%، وذلك في خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأوضح الهوبي، أنه في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وبالتعاون الدائم بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء و إدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد تم التعامل مع إجمالي عدد ( 2260 ) شكوى، حيث بلغ عدد الشكاوى الفردية ( 1897 )، وعدد الشكاوى الجماعية ( 363 ) شكوى، مشيراً إلى أنه جاري مراجعة وفحص عدد (11 ) شكوى فقط، وذلك عن العام الماضي 2022.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سرعة تعامل فريق إدارة الشكاوى بالهيئة مع الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، وهو ما يشير إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الجهتين، وينعكس بدوره إيجابياً على المواطن المصري وعلى منظومة سلامة الغذاء في مصر بشكل عام.

وفي سياق متصل، وخلال شهر يناير الجاري، وردت شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بحدوث حالات تسمم عقب تناول وجبات أحد المطاعم بمدينة الشروق.

وبفحص الشكوى من خلال فريق الشكاوى الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة بالمطعم، تبين تلوث وجبات المطعم ببكتريا ممرضة، وكذلك وجود العديد من المخالفات الجسمية وعدم تطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المنشأة المخالفة.

كما تم فحص إحدى الشكاوى ضد واحد من مصانع المخبوزات بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتبين وجود مخالفات جسيمة متعلقة بالاشتراطات الاساسية لسلامة الغذاء مما ترتب عليه إجراء محضر قيد جنح أول العاشر من رمضان.

ويهيب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السادة المواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفورى عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وللإبلاغ الفورى عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء :

( https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ) أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو الاتصال المباشر بإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على رقم 01555771100 أو إرسال الشكوى على الواتس آب على رقم 01555771100، او إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني) [email protected] ( لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.