شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشارك فى احتفال سفارة الهند بالعيد الـ74 للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس، الخميس، في الاحتفال الذة أقامته سفارة الهند بالقاهرة، بمناسبة العيد الرابع والسبعين لجمهورية الهند.

حضر الاحتفال عدد من الوزراء وحشد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة.

قدم المهندس "عصمت"، بحسب بيان الوزارة، اليوم، التهنئة للسفير أجيت جوبتيه بمناسبة عيد جمهورية الهند، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين، والتى انعكست في العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والشراكة في المشروعات.

أشار أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، ويشهد رئاسة الهند لمجموعة العشرين وتوجيه الدعوة لمصر كدولة شرف، موضحا زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والهند.