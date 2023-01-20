نائب وزير السياحة تدعو لتقديم برامج متنوعة للسياح الصينيين فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعربت غادة شلبي نائب وزير السياحة، عن تطلعها إلى زيادة أعداد السياح الصينيين، مؤكدة على أن مصر ترحب بجميع السائحين من مختلف دول العالم وتعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم وتوفير كل سبل الراحة وتأمينهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تحتضنه مصر من آثار نادرة وحضارتها المصرية العريقة. جاء ذلك على خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد على هامش الاحتفال باستقبال مطار القاهرة الدولي، اليوم، أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا، والذى وصل على متن طائرة شركة "سيشوان" الصينية فى رحلتها رقم 3860، وذلك بمبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي، والذى شهد احتفالية كبيرة بوصول أول الأفواج السياحية الصينية.

مطار القاهرة يستقبل أول فوج سياحي من الصين جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات الدولة المصرية بما فى ذلك موقع مصر الاستراتيجى الفريد بما يسهم فى تنشيط وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وفى إطار التنسيق المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى.

غادة شلبي أشارت إلى أن السياحة تمثل قطاعاً هاما للتعاون بين الجانبين، لافتة إلى أن مصر ترحب بالسياح الصينيين في ضوء العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة، موضحة أن وزارة السياحة تحرص على تقديم البرامج السياحية المتميزة للسائح الصيني.

أول فوج سياحي من الصين أكدت على الاهتمام بصحة وسلامة السائحين الصينيين، وتطعيم كافة العاملين في كافة المنشآت السياحية والفندقية المصرية، وكذلك تدريب العاملين في هذه المنشآت على أعلى معايير الصحة والسلامة الدولية.

نائب وزير السياحة خلال كلمتها في استقبال السياح الصينيين دعت "شلبي"، الوفد الصيني إلى الاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية وانتهاز الفرصة لدعوة الشركات ومنظمى البرامج السياحية والرحلات الجوية للمشاركة مع الجانب المصري لتقديم البرامج المتنوعة والمتميزة للسياح الصينيين ومشاركة أصدقائهم وأسرهم والقيام بمزيد من الزيارات للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.



رئيس شركة مصر القابضة للطيران

قال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن هناك 1200 طلب مقدم لشركة مصر للطيران من وكلاء السياحة والسفر فى الصين لتنظيم رحلات إلى المقاصد السياحية المصرية والتى جاءت تتويجاً للجهود والمساعي الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية كما نوه رئيس شركة مصر للطيران أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتباراً من مارس القادم إلى 13 رحلة منهم 7 رحلات إلى جوانزو و3 رحلات إلى بكين و3 رحلات إلى هانزو.

أكد "زكريا"، في كلمته نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، خلال الترحيب بالفوج السياحى الصينى فى بلده الثانى مصر، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات وبخاصة مجال النقل الجوي لما تمتلكه مصر والصين من حضارتين عريقتين مليئة بالإنجازات وأشار الى تطوير منظومة المطارات والارتقاء بجودة الخدمات لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر. كما أكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وخاصة فى مجال الطيران، موضحاً أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متميزة، لافتا إلى أن مصر تتطلع إلي زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية وتحقيق علاقات شراكة متميزة بين مصر والصين فى مجال النقل الجوى.

السفير الصيني بالقاهرة

ومن جانبه أعرب السفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة فى كلمته عن سعادته بعودة الرحلات الصينية إلى مصر بعد توقفها منذ جائحة كورونا، وقدم الشكر لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدني وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي على جهودهم، مشيداً بأجواء الاحتفال الرائعة ومراسم الترحيب باستقبال الفوج الصيني في المطار.

قال إن مصر من أوائل دول العالم التى تستقبل السياحة الصينية بعد كورونا، مشيرا إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني وتشجيع الحكومة الصينية على السفر إلى مصر وزيارة معالمها الأثرية والسياحية الفريدة وامتلاكها لمقاصد سياحية رائعة وكذلك وجود مطارات دولية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والاجراءات الاحترازية، مما يوفر فرصاً لزيادة الحركة الجوية والسياحية ويجذب المزيد من الاستثمارات في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة وهو ما أظهرته زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر مطلع الأسبوع الحالى والتى كانت إنطلاقة قوية لتعزيز العلاقات وعودة الرحلات السياحية.



نائب وزير السياحة تدعو الشركات السياحية لتنظيم برامج للسياح الصينيين

أشار إلى أنه سيتم قريبا زيادة رحلات الطيران المباشرة بين المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا وتنشيط الحركة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مضيفا أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين كما أن مصر للطيران من أوائل شركات الطيران التي رحبت بالسياحة الصينية وزيادة الرحلات مع الصين.

وحضر المؤتمر نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ولفيف من قيادات السياحة والآثار والطيران المدنى والسفارة الصينية بالقاهرة ولفيف من حزب حماة وطن وقيادات المطار وأعضاء السفارة الصينية فى مصر، وتم استقبال الوفد السياحى الصينى بالورود والشوكولاتة وفرقة فولكلور شعبية وهدايا تذكارية من جانب فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي بدء وصول الأفواج السياحية الصينية إلى مصر في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني وتحقيق التناغم مع كافة الوزارات والجهات المصرية بما يسهم في تحفيز الحركة الجوية والسياحية ويحقق التكامل لاقتصاديات الدولة المصرية لاسيما وأن الطيران المدني مرفق حيوي يسهم فى دعم الاقتصاد القومى.