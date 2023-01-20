شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1780 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 20-1-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1780 جنيها للجرام، ونجاح إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، التابعة لقطاع البترول، في توصيل الغاز لأول مرة لقرية جزيرة الحمودى بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا.



أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 1780 جنيهًااستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يناير 2023، ةسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1780 جنيها للجرام، وبلغ عيار 18 حوالي 1526 جنيه، وسجل عيار 24 قيمة 2024 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14240 جنيه، وسجل السعر العالمى للأونصة 1930 دولار. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 1780 جنيهًااستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يناير 2023، ةسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1780 جنيها للجرام، وبلغ عيار 18 حوالي 1526 جنيه، وسجل عيار 24 قيمة 2024 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14240 جنيه، وسجل السعر العالمى للأونصة 1930 دولار.

توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية فى قنا لأول مرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"نجحت إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، التابعة لقطاع البترول، في توصيل الغاز لأول مرة لقرية جزيرة الحمودى بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، فى إطار برنامج توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظات مصر، الذى ينفذه قطاع البترول ضمن المبادرة الرئاسية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة). توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية فى قنا لأول مرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"نجحت إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، التابعة لقطاع البترول، في توصيل الغاز لأول مرة لقرية جزيرة الحمودى بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، فى إطار برنامج توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظات مصر، الذى ينفذه قطاع البترول ضمن المبادرة الرئاسية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة).

وأطلقت الشركة المنفذة لمشروعات التوصيل بقرى محافظة قنا، أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية وذلك بعد انتهائها من تدفيع الغاز بالقرية، وبذلك يرتفع عدد قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا التى استفادت من خدمة الغاز الطبيعى إلى 24 قرية حتى الآن، وجارى تنفيذ أعمال التوصيل بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.

وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5% خلال العام المالى الحاليقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5% خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك. وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5% خلال العام المالى الحاليقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5% خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت "السعيد"، أن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.