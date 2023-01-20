شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ261 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت 278 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.3 مليار جنيه، مقارنة بـ344 موافقة خلال شهر نوفمبر من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 23.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 19.2%، وتراجعًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 39.1%.

ووزعت الموافقات بين 150 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2022 مقابل 208 موافقة بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 27.9% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 11.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 124 موافقة بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2022 مقارنة مع 134 موافقة بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 7.5% في عدد الموافقات وتراجعًا بنسبة 60.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نوفمبر عام 2022 بلغت 2957 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 261.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3138 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 172.4 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 5.8%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 51.4%.

ووزعت الموافقات بين 1657 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2022 مقابل 1875 موافقة، بقيمة 42.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 11.6% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 3.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1278 موافقة بقيمة 176.5 مليار جنيه مقارنة مع 1251 موافقة بقيمة 122.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 2.2% فى عدد الموافقات و43.8% بقيمة التأسيس.