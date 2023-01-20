شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية هامشيًا بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.01% خاسرًا 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3352.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.3 مليون سهم محققة ما قيمته 177.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5035 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 0.87%، 0.39%، 0.14%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 8.85%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.60%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.29%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي-إمباور قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 27 مليون ورقة بقيمة 42.5 مليون درهم.

وتراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.037% خاسرًا 3.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10128.38 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.553 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8675 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 0.3%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.29%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والصناعات بنسبة 0.07%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%.

وقفز 24 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.08%، ثم سهم "آي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 13.51%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 8.09%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 5.51%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 3.65%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 339 مليون درهم.